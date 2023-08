Trump: "Da Biden no comment su tragedia Hawaii, inaccettabile"

(Agenzia Vista) Usa, 15 agosto 2023 Donald Trump ha attaccato Joe Biden, definendolo il "più incompetente presidente della storia" e criticando la sua assenza di commenti sulla tragedia delle Hawaii, dove gli incendi scoppiati martedì hanno ucciso finora 96 persone. "Mentre tornava a casa dalla spiaggia - ha detto Trump in un video postato sul social Truth - dove ha speso una gran quantità di tempo, (Biden, ndr) ha risposto con un 'no comment'" alle domande sulla tragedia nelle Hawaii. "Biden - ha continuato Trump - si è rifiutato di fare commenti anche quando ci fu il deragliamento del treno a East Palestine, in Ohio". Truth Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev