Trudeau e Scholz testano auto giocattolo alimentate a idrogeno

Il primo ministro canadese Justin Trudeau e il cancelliere tedesco Olaf Scholz, in visita in Canada, testano un'auto giocattolo alimentata a idrogeno in una fiera a Stephenville. Scholz ha così commentato: «Il Canada avrà un ruolo assolutamente centrale per lo sviluppo dell'idrogeno. Perciò siamo molto contenti che anche in questa occasione si possa ampliare la nostra cooperazione». Ig Scholz Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Gas, nuovo prezzo da record: fiammata a 315 euro. Futures ad Amsterdam sui massimi