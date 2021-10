Come trasformare un camion in una... casa

Quello che ha fatto questa giovane coppia è incredibile: ecco come un camion a rimorchio può diventare una deliziosa casetta. Marcus Williams e Helen Ambler: sono loro gli autori di questa impresa. Insieme condividono la passione per il fai-da-te. Dopo aver arredato alcune roulotte, hanno deciso di lanciarsi in una nuova sfida e di convertire un intero camion. Alla casa non manca proprio nulla: scala, porta di ingresso, una stufa a legna e anche i pannelli solari. Il risultato è sorprendente: cucina con un grande tavolo da pranzo, bagno, doccia e camera matrimoniale. Dopo averci vissuto per un po', i due l'hanno già messa in vendita. Il motivo? In cantiere c'è un progetto ancora più grande.