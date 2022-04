Transnistria, la presidente della Moldavia: «Attacchi per destabilizzarci»

Dietro gli attacchi in Transnistria ci sono «tensioni tra varie forze della regione che sono interessate alla destabilizzazione». Lo ha affermato la presidente moldava, Maia Sandu, citata da Interfax, dopo aver presieduto stamani un Consiglio di sicurezza nazionale sulla crisi. «Questo mette la regione della Transnistria in una posizione vulnerabile e crea rischi per la Moldavia. Condanniamo tutte le provocazioni e i tentativi di coinvolgere la Moldavia in azioni che possano mettere in pericolo la pace», ha aggiunto.

Transnistria, perché sono ripresi gli scontri? Dove si trova e per quale motivo è strategica per Putin