Torta sulla statua di cera di Re Carlo III, blitz degli attivisti a Londra

Dopo i Girasoli di Van Gogh e Monet, gli ambientalisti attaccano anche Re Carlo III. O meglio, la sua statua di cera. Quattro attivisti di Just Stop Oil hanno infatti spalmato una torta di cioccolato in faccia all'opera dedicata al re d'Inghilterra custodita al museo Madame Tussauds di Londra. I quattro ragazzi sono stati arrestati con l'accusa di "danni".

La protesta

Dopo aver laciato la torta, Eilidh McFadden, 20 anni e Tom Johnson, 29, hanno dichiarato: «La scienza è chiara. La richiesta è semplice: basta fermare il nuovo petrolio e gas. È un gioco da ragazzi». In un tweet l'associazione ha scritto: «Due sostenitori di Just Stop Oil hanno coperto un modello in cera di re Carlo III con una torta al cioccolato, chiedendo che il governo sospenda tutte le nuove licenze e consensi per petrolio e gas». L'azione arriva a poche settimane dalla COP26.