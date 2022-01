Tonga, il momento dell'eruzione del vulcano sottomarino visto dal satellite

Ci vorranno almeno quattro settimane per riparare l'unico cavo sottomarino che assicura le comunicazioni con l'arcipelago di Tonga, tagliato fuori dal resto del mondo dopo l'eruzione di un vulcano sottomarino e il successivo tsunami. «La compagnia americana SubCom ci ha avvisato che serviranno almeno quattro settimane per riparare le connessioni via cavo con Tonga», ha reso noto il ministero degli Esteri della Nuova Zelanda. L'eruzione di sabato ha spezzato il cavo in due punti.

Fonte: Noaa Geostationary Satellite Server