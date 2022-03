Su TikTok, con un duetto, Tom Odell ha voluto ringraziare tutti i fan ucraini che in questi giorni condividono le storie drammatiche della guerra con la base di "Another Love". Un messaggio di speranza e di forte commozione che l'artista britannico ha confessato sul suo profilo ufficiale: «Sono grato e onorato nel vedere che tanti ucraini usano la mia canzone per i loro video. Lunga vita all'Ucraina, spero di venire e di cantarla tutti insieme presto»