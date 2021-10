La trasformazione di Tom Cruise: il divo americano è stato immortalato durante una partita di baseball e i fan non hanno potuto non notare la differenza tra com'era e com'è. "Sex symbol addio" il refrain dei fan sui social. "Oddio, dite a quelli di photoshop di darsi una regolata". La star di Mission Impossible però appare sorridente e in grande forma nonostante le critiche. (Video Twitter)