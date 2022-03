Ucraina, Yermak: «Non crediamo alla terza guerra mondiale»

«Non crediamo che ci sarà una terza guerra mondiale. Il popolo ucraino, durante questi 22 giorni di conflitto, ha mostrato a tutto il mondo che non è necessario avere paura. Ma non è altrettanto necessario spaventare la Russia, spaventare l’aggressore». Lo ha detto Andriy Yermak, capo dell’ufficio del presidente Zelensky, ospite di Buongiorno su Sky TG24, in merito alla richiesta, non accolta, dell’istituzione di una no fly zone sul territorio ucraino in quanto scatenerebbe un terzo conflitto mondiale. «Penso che la Cina – ha proseguito -, che è il nostro principale partner economico, deve mostrare un atteggiamento responsabile. Sono sicuro che occuperà, in concreto e non solo in pubblico, una posizione che la porti a fermare questa guerra».