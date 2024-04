Terremoto New York, seduta Onu sospesa mentre era in corso un dibattito su Gaza

EMBED





(Agenzia Vista) New York, 05 aprile 2024 Scossa di terremoto a New York. Ecco le immagini dalla riunione dell'Onu. Era in corso un dibattito su Gaza. / Onu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev