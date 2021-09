Terremoto a Creta: il momento della scossa, panico tra la popolazione

E' di almeno un morto e diversi feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 6.1 che ha colpito Creta lunedì mattina. Il sisma ha scatenato il panico tra la popolazione: in molti sono fuggiti in strada al momento della scossa, ripresa in alcuni video comparsi sui social network e che avrebbe provocato diversi danni. L'Istituto geodinamico di Atene ha riferito che il terremoto è avvenuto alle 9:17 ora locale, con epicentro a 246 chilometri a sud-est della capitale greca, Atene, a pochi chilometri a nord del villaggio di Thrapsano. (LaPresse)