Prima di morire: Una donna in Tennessee ha trasmesso live su Facebook gli attimi prima che l'alluvione invadesse la sua casa e l'uccidesse. Il film mostra l'acqua che sale come un fiume in piena tutto intorno alla casa, si sente la sua voce: "Questo è spaventoso, oh mio dio". Poi la voce di un uomo, quando qualcosa urta la casa... poi di nuovo la voce di lei e infine rumori confusi.

Anna Guaita