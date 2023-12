Tel Aviv, l'allarme aereo risuona durante un attacco missilisitico

L'allarme anti aereo risuona per le strade di Tel Aviv, in Israele, costringendo gli abitanti a cercare rapidamente un possibile riparo. Una raffica di razzi è stata, infatti, intercettata sopra il quartiere di Jaffa. nel filmato si sentono distintamente le esplosioni causate dall'intercettazione dei razzi.

Secondo quanto riportato da alcuni media ebraici, una scuola di Tel Aviv è stata colpita da alcune schegge durante l'attacco missilistico di Hamas sulla città. Tutti gli studenti, per fortuna, erano al sicuro e avevano raggiunto i rifugi antiaerei. Frammenti di razzi e intercettori sparsi per le strade nell'area di Tel Aviv, incluso un grande frammento atterrato sul sentiero di un parco della località di Kiryat Ono, sono stati documentati sui social network. In alcuni casi sono segnalati danni lievi, ma non ci sono segnalazioni di feriti.