Taiwan, manovre militari cinesi in corso: «Rilevati 42 jet e 8 navi da guerra»

​Taiwan ha affermato oggi di aver rilevato 42 aerei e otto navi da guerra cinesi nei pressi dell'isola. Lo riferisce l'agenzia di stampa France Presse. Ventinove aerei hanno attraversato la linea mediana che separa la Cina da Taiwan, ha aggiunto il ministero taiwanese, denunciando "azioni irrazionali" da parte di Pechino.

L'Esercito di liberazione del popolo cinese ha avviato tre giorni di esercitazioni militari nello Stretto di Taiwan, in un contesto di tensioni con l'isola. Le manovre "servono come seri avvertimenti" contro la collusione tra le forze separatiste che cercano l'"indipendenza di Taiwan" e le forze esterne, così come le loro attività provocatorie", ha detto in una nota il portavoce militare cinese Shi Yi.

«La Cina ha "utilizzato la visita e i transiti della presidente Tsai Ing-wen negli Stati Uniti come scusa per condurre esercitazioni militari, che minacciano gravemente la pace, la stabilità e la sicurezza nella regione», ha accusato il ministero della Difesa taiwanese in una nota.