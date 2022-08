Taiwan consegna 800 "Revolver 860" all'Ucraina, droni bombardieri che lanciano le mine dal cielo

Secondo quanto riferito dalla Bild, 800 droni da combattimento "Revolver 860", detti anche "mortai alati", sono stati consegnati da Taiwan all'Ucraina. ll drone può trasportare fino a otto mine da 60 mm o munizioni di altri calibri e farle cadere "a pioggia" sull'area designata come bersaglio. Secondo quanto riportato da Taiwan News il produttore dell'arma, l'azienda DronesVison, ha fatto sapere che il drone bombardiere può all'occorrenza essere modificato per trasportare colpi di mortaio da 81 mm e 120 mm. L'arma pesa 42 kg e ha un diametro di 1,35 m.

Per adesso nessuno dei due governi ha emesso un comunicato ufficiale circa la consegna dell'arma. Tuttavia, come riportato da Taiwan News la società produttrice ha dichiarato che, data la «situazione internazionale complessa e mutevole», poteva solo rivelare di avere clienti in Polonia. Tuttavia, il produttore ha riconosciuto che i suoi prodotti erano stati consegnati per il combattimento in Ucraina e che «avrebbero dovuto già essere presenti sul campo di battaglia».

Fonte video (https://dronesvision.com/mortar-revolver-bomber-drone/)

Ucraina-Russia, la diretta. Gas, Bbc: «Russia brucia 10 milioni di euro al giorno vicino alla Finlandia»