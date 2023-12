Svizzera, sparatoria a Sion: 2 morti e un ferito, killer in fuga

In Svizzera, a Sion , una sparatoria ha causato la morte di due persone e il ferimento di una terza. Il killer, attualmente in fuga, pare conosca le vittime. La sparatoria è avvenuta in due luoghi diversi della città, e al momento i motivi dell'aggressione sono sconosciuti. La polizia ha avviato un'ampia operazione di ricerca per catturare il responsabile, ancora non identificato. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio intenzionale e assassinio, mentre una delle scene del crimine sembra essere un'azienda di verniciatura.