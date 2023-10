Israele, Sunak a Netanyahu: «Anche il popolo palestinese è vittima di Hamas»

"Posso anche dire che negli ultimi giorni abbiamo visto scene che hanno sconvolto tutti noi, in particolare all'ospedale, e piangiamo la perdita di ogni vita innocente, di civili di ogni fede e di ogni nazionalità che sono stati uccisi. E riconosciamo anche che anche il popolo palestinese è vittima di Hamas. Ed è per questo che accolgo con favore la decisione che avete preso ieri di garantire che le vie verso Gaza siano aperte per l’ingresso degli aiuti umanitari. Sono felice che tu abbia preso questa decisione. Lo sosterremo. Stiamo aumentando i nostri aiuti alla regione e cercheremo di fornire maggiore sostegno alle persone il più rapidamente possibile", le parole del Primo Ministro Sunak in Israele. / Fb The Prime Minister of Israel Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

