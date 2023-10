L'ambasciatore israeliano all'Onu si appunta la stella gialla

L'ambasciatore israeliano Gilad Erdan si è appuntato una stella gialla al petto durante una riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu dicendo che la porterà con fierezza finché l'Onu non condannerà quelle che ha definito "le atrocità di Hamas" e non pretenderà la liberazione degli ostaggi. "Alcuni di voi non hanno imparato nulla negli ultimi 80 anni" ha detto indossando per tutto il suo discorso la stella che gli ebrei erano costretti a esibire sopra agli abiti durante il nazismo per farsi riconoscere. Il simbolo sarà indossato anche da tutto il suo staff "per ricordarci che abbiamo giurato di combattere per difenderci" ha sottolineato.