Mega statua di Musk recapitata al quartier generale Tesla

Una statua in metallo di dieci metri che ritrae un Elon Musk con il corpo di una capra a bordo di un razzo è arrivata al quartier generale della Tesla a Austin, in Texas. La mega scultura è stata commissionato all'artista 20enne Kevin Stone da due imprenditori di criptovaluta nella speranza che la popolarità del nuovo proprietario di Twitter porti l'attenzione dei media e del pubblico sui loro prodotti. Costo della statua, che è stata chiamata 'Elon il token capra', ben 600.000 dollari. Non è chiaro se l'uomo più ricco del mondo sia stato informato dell'arrivo della mega scultura.