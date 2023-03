Stati Uniti, il momento dell'esplosione della fabbrica di cioccolato in Pennsylvania

Due persone sono morte e nove sono disperse a causa di un'esplosione che ha distrutto una fabbrica di cioccolato a West Reading, nello stato di Pennsylvania, negli Stati Uniti. Si contano anche otto feriti, molti dei quali sono stati dimessi dagli ospedali dopo le cure. Le immagini dell'esplosione sono state riprese in un video . Al momento rimane da chiarire la causa della deflagrazione, che ha scosso l'intera cittadina, all'interno della RM Palmer Company. L'edificio - hanno detto i soccorritori - è stato spostato di alcuni metri. L'area circostante è invece rimasta agibile. L'azienda, fondata nel 1948, impiega circa 850 addetti e in questo periodo lavora a pieno regime per la produzione dei dolci pasquali.