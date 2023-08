Stati Uniti, il lancio della navetta Crew Dragon con 4 astronauti

Lanciata la navetta diretta alla Stazione Spaziale Internazionale con quattro astronauti a bordo, fra i quali l'europeo Andreas Mogensen. Comincia così la missione Crew 7, nella quale i quattro astronauti dovranno avvicendarsi all'equipaggio della missione Crew 6. All'indomani del rinvio, dovuto a un problema tecnico a uno dei sistemi di controllo ambientale della capsula, il lancio è avvenuto per conto della Nasa con un razzo Falcon 9 della SpaceX dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral Il lancio della navetta Crew Dragon Endurance diretta verso la Stazione Spaziale Internazionale con quattro astronauti a bordo, fra i quali l'europeo Andreas Mogensen, è l'inizio della missione Crew 7. I 4 astronauti dovranno avvicendarsi all'equipaggio della missione Crew 6. All'indomani del rinvio, dovuto a un problema tecnico a uno dei sistemi di controllo ambientale della capsula, il lancio è avvenuto per conto della Nasa con un razzo Falcon 9 della SpaceX dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral. Dopo il rinvio di venerdì 25 agosto per un prolema tecnico a uno dei sistemi di controllo ambientale della capsula, infatti, oggi il conto alla rovescia è stato "difficile", dopo che il centro di controllo della Nasa a Houston ha rilevato una perdita nel braccio utilizzato dagli astronauti per accedere alla Crew Dragon. Un problema che non ha però interferito con il lancio e il 'Gò è arrivato quando mancavano 7 minuti. Oltre al danese Morgensen dell'Agenzia Spaziale Europea, della missione Crew 7 fanno parte l'americana Jasmin Moghbeli della Nasa, nel ruolo di comandante, il Satoshi Furukawa dell'Agenzia spaziale giapponese Jaxa e il cosmonauta dell'agenzia spaziale russa Roscosmos Konstantin Borisov.