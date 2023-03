Stati Uniti, fumo nell'aereo dopo l'esplosione di una turbina

Panico su un volo della Southwest Airlines da Cuba fino in Florida. I video di alcuni passeggeri mostrano il fumo che ha invaso la cabina di un aereo costretto a un atterraggio d'emergenza dopo l'esplosione di una turbina del motore subito dopo il decollo. Il volo partito da L'Avana è stato costretto a tornare indietro per fortuna senza conseguenze per le persone.