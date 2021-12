Stati Uniti, Biden: «Vaccinarsi è dovere patriottico»

«Mentre entriamo nell'inverno e affrontiamo una nuova variante dobbiamo essere risoluti nel continuare a combattere questo virus insieme», ha esortato Biden, presidente degli Stati Uniti, dopo che nei giorni scorsi aveva invitato a superare le divisioni politiche in questa battaglia. «Fate il vostro dovere patriottico per mantenere sicuro il vostro Paese, per proteggere voi stessi e quelli intorno a voi, e per onorare la memoria di tutti quelli che abbiamo perso», il suo messaggio a «tutti gli americani»