In Sri Lanka i manifestanti hanno occupato gli uffici della presidenza. Gli uffici si trovano a meno di un chilometro dalla residenza del presidente, già presa d'assalto dai manifestanti infuriati per la grave crisi economica. La polizia ha usato i lacrimogeni senza riuscire a fermare i manifestanti. Mentre Rajapaksa è stato trasferito in un «luogo sicuro».

Sri Lanka, i manifestanti fanno il bagno dentro la piscina del palazzo presidenziale