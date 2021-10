Squid Game, la versione "reale" della serie Netflix ad Abu Dhabi

Squid Game è realtà: la Korean Cultural Center ha organizzato ad Abu Dhabi un evento in cui i giochi del successo Netflix vengono ricreati nella vita reale. No, non ci sono vittime naturalmente: i partecipanti eliminati vengono esclusi dal torneo e possono assistere fino alla fine. Ma come funziona? Due squadre di 15 partecipanti si sfidano con i giochi originali della serie. Dal famoso biscotto con l'ombrello, il Dalgona, a quello che per noi italiani si chiama "Un, due, tre, stella". Le richieste per partecipare sono state migliaia: la selezione è avvenuta sulla base di un test di conoscenza della serie. Niente premio in denaro per il vincitore, che dovrà "accontentarsi" dell'esperienza unica e di una tuta una personalizzata.