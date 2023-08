Spettacolari immagini della Superluna blu nel mondo

Spettacolari immagini della Superluna blu in diverse parti del mondo, dalla Siria agli Stati Uniti, passando per Dubai.

La gigantesca luna piena si è verificata nella notte tra il 30 e il 31 agosto, è la seconda luna piena del mese, quando si verifica questo fenomeno viene definita "blu", non quindi per il colore. Essendo più vicina alla Terra appare immensa, da qui "Superluna". La prossima non apparirà prima del 2037.