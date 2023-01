Spagna, oltre 140mila nuove assunzioni per i saldi di gennaio

I saldi di gennaio genereranno circa 140.660 nuove assunzioni nei comparti del Commercio e della Logistica, secondo le stime di Randstad. Si tratta del 24,2% in meno rispetto alle 185.500 assunzioni registrate lo scorso anno, anche se il calo sarà più notevole nel Commercio che nella Logistica. Gli stabilimenti dovrebbero ospitare 48.287 nuovi assunti, il 29,5% in meno rispetto ai 68.487 del 2022, mentre la Logistica dovrebbe toccare le 92.370 nuove assunzioni, il 21,1% in meno rispetto allo scorso anno, quando arrivò a 117.006 contratti. (LaPresse)