Spagna, protesta dei sindacati a Madrid contro la riforma del Servizio di Giustizia

A Madrid, il CCOO, insieme a CSIF, STAJ e UGT ha convocato un raggruppamento di delegati sindacali dell'Amministrazione Giustizia per fermare l'iter parlamentare della Legge Organica di Efficienza Organizzativa del Servizio Pubblico di Giustizia fino a quando non sarà raggiunto un accordo per la sua modifica. (Lapresse)