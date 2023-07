Spagna, bufera sull'esercito dopo il balletto trasmesso sui social

All'Army War College, a Madrid , è andata in scena una coreografia di alcuni ballerini per aprire la serata dedicata alla 59esima edizione dei Premi dell'Esercito 2023. Sul palco la danza è stata accompagnata da una canzone antmilitarista di Michael Jackson . Sulle note di "They Don't Care About Us" i ballerini hanno portato in scena una performance trasmessa in diretta social di fronte al ministro della Difesa, Margarita Robles, e ai vertici dell'Esercito. Subito dopo è scoppiata una bufera soprattutto negli ambienti militari. "They Don't Care About Us" è stata infatti utilizzata ultimamente anche dai movimenti come "Black Live Matter" come rivendicazione della mancanza di diritti civili della popolazione afroamericana.