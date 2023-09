Russia, Putin: «Riunificazione di 4 regioni alla Russia, evento storico»

(Agenzia Vista) Mosca, 30 settembre 2023 "Cari amici! Cari cittadini russi! Mi congratulo con voi per il Giorno della riunificazione delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk delle regioni di Zaporozhye e Kherson con la Russia. Un anno fa, il 30 settembre, si verificò un evento davvero storico e fatidico: furono firmati accordi sull'ammissione di quattro nuovi soggetti della Federazione in Russia. 1.000.000 di residenti nelle regioni di Donbass, Kherson e Zaporozhye hanno scelto di restare con la loro patria. Questa è una decisione consapevole, attesa da tempo, conquistata faticosamente e veramente popolare", le parole di Putin in un videomessaggio. / Kremlin Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it