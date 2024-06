A bordo del sommergibile Scirè che dà la caccia ai russi nel Mediterraneo: «Li staniamo con i suoni»

Se non lo vedi in faccia, il nemico puoi riconoscerlo solo grazie ai suoni. E sembrano apparentemente tutti uguali quelli che le onde e le correnti si propagano a molti metri di profondità. Dove non c'è luce i decibel sono un identikit fenomenale.

Sottomarino Scirè, a bordo del sommergibile italiano che dà la caccia ai russi nel Mediterraneo: «Li staniamo grazie ai suoni»

Inaspettato sì ma preciso, quasi inconfondibile, almeno per chi è abituato a muoversi negli abissi senza mai farsi notare e dando la caccia a qualcun altro che ha il suo stesso obiettivo: non essere scoperto. Siamo stati a bordo del sommergibile 'Scirè' uno degli otto che la Marina militare italiana schiera ogni giorno senza svelarne mai la posizione, la prima guerra da combattere è quella della concentrazione.

E l'arma più importante per l'equipaggio è l'ascolto. Perché i rumori sono le tracce che quasi nessuno riesce a non lasciare, anche a molte miglia di profondità. Sentire però non basta: c'è bisogno di capire, di scovare i dettagli delle onde sonore, di sfruttare il ritmo e la ripetizione di certi picchi di decibel. Perché sembrerà puro strano, ma ogni mezzo che si muove al largo produce un effetto differente.