Somalia, aereo va fuori pista e si schianta sulle recinzioni

EMBED





Paura all'aeroporto di Mogadiscio. Un aereo della Halla Airlines è finito fuori pista, andando in testa-coda, e si è schiantato sulle recinzioni per cause ancora da chiarire. Tre dei 30 passeggeri sarebbero rimasti feriti. Le immagini hanno fatto il giro dei social network (LaPresse)