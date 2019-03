Ultimo aggiornamento: 17:26

Stravolti, emaciati, sporchi: ecco i sopravvissuti nell'ultima roccaforte dell'Isis, la città ormai in macerie di Baghouz, in Siria al confine con l'Iraq, sulle rive dell'Eufrate. Sconfitti, senza cibo e senza leader, si sono arresi alle forze democratiche siriane, le Sdf, che continuano ad attaccare. Difficili distinguere i civili dai miliziani: molti di loro fingono di non comprendere l'arabo mentre tentano di mescolarsi alla popolazione in fuga dopo aver abbandonato le armi.Nella città, nei cui dintorni sono state trovate numerose fosse comuni con cadaveri decapitati, potrebbe trovarsi lo stesso leader dell’Isis Al Baghdadi: le truppe sono comunque definite allo sbando e senza ordini.