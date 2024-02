Shevchenko, l'appello all'Italia dopo due anni di guerra: «Non lasciate sola l'Ucraina»

A distanza di due anni dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina , l'ex bandiera del Milan Andrij Shevchenko ha lanciato un appello all'Italia, chiedendo ancora sostegno per il suo paese: «Ciao a tutti gli italiani, ciao alla mia città preferita, ciao Milano. Ho trascorso con voi i migliori anni della mia vita e le migliori emozioni della mia carriera. Oggi sono due anni dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina ma tutti noi sappiamo bene che la guerra è iniziata in realtà 10 anni fa».