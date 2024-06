Scienziati francesi restaurano una monumentale scultura di Vishnu dell'undicesimo secolo

Un capolavoro dell'arte Khmer, una monumentale scultura di Vishnu proveniente dal Western Mebon, una delle rare rappresentazioni del grande dio indù nella sua forma reclinata, è arrivato al Centro di Ricerca e Restauro dei Musei di Francia (C2RMF) per uno studio tecnologico prima del suo restauro e della successiva esposizione al Museo Guimet di Parigi. "Siamo un po' come la NASA (...) ognuno di noi con la propria area di competenza: geologi, metallurgisti, specialisti in policromia e datazione," spiega David Bourgarit, ingegnere di ricerca archeo-metallurgista del C2RMF.