Spagna, jet da combattimento F-18 si schianta sulla base aerea di Saragozza

Un jet da combattimento F-18 si è schiantato sulla base aerea di Saragozza, Spagna, ed è esploso in una gigantesca palla di fuoco vicino a un'autostrada trafficata. Il pilota dell'aereo è riuscito a saltare fuori dal jet prima dell'esplosione ed è stato ora trasportato all'ospedale militare di Saragozza con delle lesioni alla gamba. Non risultano altri feriti. Nelle immagini si vede l'F-18 in picchiata verso il suolo precipitare vicino a un'area urbana densamente popolata.

