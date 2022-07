Uzbekistan, rivolte di massa nella Regione del Karakalpakstan

L'1-2 luglio 2022 a Nukus, capitale del Karakalpakstan, regione dell’Uzbekistan, è stato fatto un tentativo di minare l'ordine costituzionale, l'integrità territoriale e l'unità della Repubblica dell'Uzbekistan. Con il pretesto di contestare contro le proposte di modifica costituzionale presentate dal Parlamento, un gruppo organizzato ha messo in atto azioni violente, scontri e tentativi di sequestro con la forza di edifici delle autorità statali.

Queste azioni illegali portavano segni evidenti di un sabotaggio pre-programmato volto a fomentare il separatismo, destabilizzare e dividere un Paese pacifico, unito e democratico. Nascondendosi dietro slogan populisti, diffondendo notizie false attraverso le comunicazioni mobili e Internet. Ciò ha costretto l'adozione di misure per limitare temporaneamente la comunicazione su Internet.



Durante la sommossa, sono stati fatti ripetuti tentativi di prendere d'assalto gli edifici del Jokargy Kenes (parlamento), del dipartimento di polizia della città di Nukus, del dipartimento della guardia nazionale, sono state sequestrate armi da fuoco, fatto ostaggi tra le forze dell'ordine. Incendi dolosi, danni e distruzione di proprietà statali, pubbliche e private sono stati effettuati ovunque, sono stati arrecati anche danni significativi alle infrastrutture della città. Inoltre, 107 agenti delle forze dell'ordine sono rimasti gravemente feriti durante gli attacchi, 23 dei quali sono in gravi condizioni. Un totale di 270 dipendenti di enti statali ha subito lesioni di varia gravità.



La brutalità delle azioni dei rivoltosi non possono essere qualificate come manifestazioni pacifiche di cittadini. Come risultato di queste azioni illegali, 18 persone sono state uccise. Va notato che tra i partecipanti attivi agli attacchi, la stragrande maggioranza erano persone che erano in uno stato di intossicazione da droghe e alcool.



Il governo dell'Uzbekistan condanna fermamente qualsiasi azione illegale volta a prendere il potere con la forza, propaganda idee separatiste, incita all'odio e a rivolte di massa e violenze.



Grazie alle misure adottate e alle adeguate azioni delle forze dell'ordine, la rivolta è stata repressa.



La decisione immediata del Presidente della Repubblica dell'Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev di visitare Nukus il 2 e 3 luglio e di lasciare invariati gli articoli della Costituzione dell'Uzbekistan relativi allo status giuridico del Karakalpakstan è stata la prova dell'apertura e disponibilità della leadership del Paese a condurre un dialogo diretto con la popolazione. Questa decisione ha annullato ogni possibile causa e motivazione degli iniziatori dei disordini. Ora la situazione in Karakalpakstan si è stabilizzata ed è sotto il pieno controllo, la vita sta tornando alla normalità.

Nel frattempo, è in corso un’indagine adeguata sugli eventi da parte della Procura generale dell'Uzbekistan. Le azioni delle forze dell'ordine saranno analizzate attentamente e, se viene rivelato l’uso illegale della forza, saranno ritenute penalmente responsabili, in conformità con la legislazione nazionale dell'Uzbekistan. I risultati dell'indagine saranno portati all'attenzione delle pertinenti organizzazioni internazionali, compresa l'OSCE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa).

L'Uzbekistan garantisce i diritti umani, compresi i diritti fondamentali alla libertà di espressione e alla libertà di riunione, in conformità con i suoi obblighi internazionali.

Misure investigative si stanno effettuando sugli eventi in Karakalpakstan. In quanto parte contraente dei trattati internazionali sui diritti umani, l'Uzbekistan si impegna a rispettare pienamente i principi di un'indagine trasparente, indipendente e imparziale, nonché a garantire un giusto ed equo processo. I risultati dell'indagine saranno portati all'attenzione delle organizzazioni internazionali competenti. I detenuti sono sotto controllo speciale affinché vengano tutelati, durante l’arresto, i loro diritti umani e rispettato ogni atto degradante l’onore e la dignità con atti di tortura, violenza e di altro tipo di crudeltà. Le azioni investigative sono svolte con piena previsione dei diritti di difesa degli indagati e degli imputati.



Tutte le azioni intraprese dal governo dell'Uzbekistan per stabilizzare la situazione in Karakalpakstan sono attuate nel quadro giuridico e mirano principalmente alla tutela della vita e della salute dei cittadini.



Ora la situazione in Karakalpakstan si è stabilizzata ed è sotto controllo, la vita sta tornando alla normalità. Attualmente, le comunicazioni mobili sono pienamente operative sul territorio del Karakalpakstan, i negozi di alimentari, i mercati, i panifici, le banche, gli ospedali e altre strutture sociali funzionano. Elettricità, gas e acqua sono forniti in modalità normale. Gli organi statali competenti dell'Uzbekistan informano quotidianamente il pubblico sulla situazione attuale in Karakalpakstan. Al riguardo, le affermazioni sul mancato accesso alle informazioni sono prive di fondamento.

I disordini non impediranno alla Repubblica dell'Uzbekistan di continuare il corso delle riforme democratiche e di muoversi con fiducia verso la costruzione e il rafforzamento di uno Stato umano, legale e sociale che abbia a cuore l'onore e la dignità, il benessere e gli interessi di ogni cittadino.



Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica dell'Uzbekistan invita tutti i mass media e le organizzazioni per i diritti umani ad affrontare gli eventi in





Karakalpakstan in modo obiettivo, evitando conclusioni affrettate e dichiarazioni unilaterali basate su varie fonti inattendibili.



La Repubblica dell'Uzbekistan resta impegnata ad aprire il dialogo e l'interazione con la comunità internazionale, anche in materia di tutela dei legittimi interessi, diritti e libertà umani.