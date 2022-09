Regina Elisabetta, il testamento: ecco quanto vale il suo patrimonio

La Regina Elisabetta II si è spenta nelle scorse ore all’età di 96 anni. Non solo la Gran Bretagna, ma tutto il mondo sta esprimendo cordoglio per un'icona ormai considerata uno degli ultimi simboli del Novecento. Ma ci sono alcuni aspetti meno conosciuti su di lei e la sua vita privata, ad esempio sapete a quanto ammonta il suo patrimonio e quanto è costato il suo regno ai sudditi?

Foto: Kikapress Music: "Once Again" from Bensound.com

Leggi anche : >> ADDIO ELISABETTA II, 10 CURIOSITÀ ASSURDE SULL’AMATA REGINA

Regina Elisabetta, la corsa dei figli a Balmoral: ecco chi era con lei quando è morta