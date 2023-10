Re Carlo e Regina Camilla in Kenya, la cerimonia di benvenuto

(Agenzia Vista) Kenya, 31 ottobre 2023 Re Carlo III è in Kenya per un viaggio di quattro giorni. Si tratta della sua prima visita di Stato in un paese del Commonwealth come monarca. Il re e la regina Camilla sono atterrati lunedì sera all'aeroporto internazionale Jomo Kenyatta. Fonte video: Royal Family Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it