Ragazza uccisa negli Usa, polizia diffonde video tragedia

La polizia di Los Angeles ha diffuso un video dell'intervento al grande magazzino Burlington nel quale è rimasta involontariamente uccisa una 14enne per un proiettile vagante. L'incidente è accaduto il 23 dicembre e la ragazzina, identificata in Valentina Orellana-Peralta, era in uno dei camerini a provare un abito quando è stata colpita. La polizia è intervenuta dopo diverse chiamate per una possibile sparatoria nel grande magazzino. I video mostrano un uomo fuori controllo che si accanisce con un oggetto di metallo contro una donna: gli agenti sparano contro il sospettato alcuni colpi, uno lo uccide. Un altro ha raggiunto Valentina Orellana-Peralta. Pur trattandosi di un incidente, la polizia è stata molto criticata per un presunto uso eccessivo della forza. Molti ritengono infatti che sia stato un grave errore sparare colpi all'interno del grande magazzino a due giorni da Natale.