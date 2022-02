Putin: «Rapporto con Nato corrisponda a nostra aspettative»

«Dobbiamo risolvere adesso la questione, dobbiamo risolvere la questione nel corso di questi negoziati». Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin a proposito del possibile ingresso dell'Ucraina nella Nato. «Speriamo molto che le nostre preoccupazioni siano ascoltate dai nostri alleati e prese seriamente in considerazione», ha aggiunto, ricordando che «da 30 anni ci dicono che non ci sarà alcun allargamento della Nato e invece oggi la vediamo alla nostra porta di casa». «Ci dicono che l'Ucraina non è ancora pronta per entrare nella Nato. Ma se questo avverrà domani o dopodomani, per noi non cambia nulla. Vogliamo risolvere questa questione adesso», ha scandito.