Putin, «Un oligarca va in rovina»: la barzelletta premonitrice del capo del Cremlino al convegno Valdai del 2017

«Un oligarca va in rovina e dice alla moglie: “Sai, dovremmo vendere tutto, le auto di lusso e comprare un’utilitaria”. E lei: “Sì, sì, va bene”. Lui continua: “Dovremmo anche lasciare le ville, la Dacia e andare a vivere in periferia”. E la moglie: “Va bene, va bene”. L’oligarca chiede alla compagna: “Ma tu mi amerai ancora?” E lei replica: “Ti amerò certo, e mi mancherai tanto”». Questa la barzelletta di Vladimir Putin durante la riunione del Valdai International Discussion Club del 2017, tornata in auge dopo le sanzioni agli oligarchi causate dall'attacco in Ucraina. Kremlin Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

