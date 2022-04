Ucraina, Putin: «Non avevamo scelta, nessun dubbio su raggiungimento obiettivi

«Il conflitto con le forze antirusse in Ucraina era inevitabile, solo questione di tempo. L'operazione militare in Ucraina raggiungerà il nobile obiettivo di proteggere il Donbass. Quello che stiamo facendo è da una parte aiutare le persone, salvarle; dall'altra stiamo lavorando per assicurare la sicurezza della Russia». Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, al cosmodromo di Vostochnij, nell'estremo oriente del Paese. Президент России Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

