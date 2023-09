Putin: «Riprenderemo intesa su grano quando tutti accordi rispettati»

​La Russia è pronta a riprendere l'Iniziativa del Mar Nero sui cereali, ma lo farà non appena tutti gli accordi raggiunti nell'ambito del patto saranno rispettati. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin. «Saremo pronti a esaminare la possibilità di rilanciare l'accordo sul grano. E oggi ne ho parlato con il signor Presidente. Lo faremo non appena tutti gli accordi in esso contenuti saranno rispettati per quanto riguarda l'abolizione delle restrizioni, sull'esportazione dei prodotti agricoli russi quando sarà pienamente attuata», ha detto Putin dopo i colloqui con il suo omologo turco, Recep Tayyip Erdogan, tenutisi nella città russa di Sochi, sul Mar Nero. Sulla controffensiva ucraina ha detto: «Questo non è un errore, è un fallimento. Almeno oggi è così che sembra. Vediamo cosa succederà dopo, spero che continui ad essere così».