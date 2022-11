Putin incontra le madri dei soldati a Mosca: «Condividiamo il dolore per la perdita dei vostri figli»

«Voglio che sappiate che sia io personalmente che l'intera leadership del Paese condividiamo questo dolore. Siamo consapevoli che nulla può sostituire la perdita di un figlio, la perdita di un figlio soprattutto per una madre, alla quale tutti dobbiamo la nostra nascita. Ma voglio che sappiate che condividiamo questo dolore. E naturalmente faremo di tutto per non farvi sentire dimenticati. Faremo tutto il possibile per darvi una spalla su cui appoggiarvi», le parole di Putin che ha incontrato le madri dei soldati russi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it