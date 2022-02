Vladimir Putin considera il gasdotto Nord Stream 2 come «un progetto puramente commerciale» senza risvolti politici. Lo ha detto il presidente russo in conferenza stampa assieme al cancelliere tedesco Olaf Scholz, sottolineando come l'energia sia un settore chiave della cooperazione con la Germania. La Russia, ha aggiunto, sarà ben felice di continuare a fornire gas attraverso l'Ucraina se vi sarà domanda in questo senso.