Borrell: «Putin indebolito è più pericoloso, dobbiamo esserne consapevoli»

Bruxelles, 29 giugno 2023 "È chiaro che Putin esce da questa crisi indebolito, ma un Putin più debole è un pericolo maggiore. Quindi dobbiamo essere molto consapevoli delle conseguenze. Tutto rimane poco chiaro. Cos'è successo? Chi c'è dietro a questi tentativi di sommossa militare e ribellione militare e alcuni generali sono stati arrestati. Quindi suppongo che Putin sarà in una modalità di pulizia interna e in una modalità più assertiva. L' Ucraina deve continuare a ricevere sostegno. L'unica risposta che possiamo dare a qualunque cosa accada in Russia è continuare a sostenere l'Ucraina", le parole dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Borrell . / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it