Wagner, così Prigozhin (il "cuoco di Putin") arruola i detenuti per combattere in Ucraina: «Avrete l'amnistia»

Evgenij Prigozhin, soprannominato "il cuoco di Putin" parla così a un gruppo di detenuti convincendoli ad arruolarsi in Russia in cambio dell'amnistia. Per la prima volta, emerge un video di un discorso di reclutamento per Wagner di Prigozhin in un campo di prigionia russo. «Nessuno torna dietro le sbarre. Se presti sei mesi, sei libero. Se arrivi in Ucraina e decidi che non fa per te, ti giustiziamo», dice.