Putin: «Controffensiva ucraina fallita, rischiano colpo irreparabile»

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che le forze di Mosca hanno il sopravvento nel conflitto con l'Ucraina che dura da quasi due anni, avvertendo Kiev che rischia un colpo "irreparabile" se continua.

"Non solo la loro controffensiva è fallita, ma l'iniziativa è interamente nelle mani delle forze armate russe - ha detto palrando in un discorso tv - se continua così, l'Ucraina potrebbe subire un colpo irreparabile e molto grave". Contemporaneamente, a Davos, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che il leader russo "è un predatore" che non si accontenta di un conflitto "congelato" in Ucraina, sollecitando quindi a non far venire meno la pressione su Mosca, perché comporterebbe "più anni" di guerra. Per Zelensky "la guerra finirà solo con una pace giusta e stabile".