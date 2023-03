Proteste in Francia, il deposito petrolifero di Port-La-Nouvelle presidiato dai manifestanti

(Agenzia Vista) Francia, 23 marzo 2023 Continuano le proteste in Francia contro la legge sull'innalzamento dell'età pensionabile, nonostante il Presidente della Repubblica Macron abbia chiarito in diretta Tv di non voler tornare indietro sulla decisione. Ecco il presidio dei manifestanti presso il deposito petrolifero di Port-La-Nouvelle Confédération générale du travail Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it